CIRIE’. “Sull’aborto in Piemonte numeri sono da brivido: l’obiezione non è più una tutela, ma una scorciatoia lesiva di un diritto fondamentale”. Lo afferma il capogruppo Luv in Consiglio regionale, Marco Grimaldi, intervenuto questa mattina in Aula per riportare il tema all’attenzione di tutti. “Oggi all’Ospedale di Ciriè – afferma Grimaldi – è possibile effettuare un’interruzione di gravidanza. L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, lo assicura in una nota di risposta a una nostra vecchia interrogazione, ma noi non riusciamo a gioire: qualche mese fa su 9 ginecologici operanti nella struttura 9 erano obiettori. Fino [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.