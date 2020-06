CIRIÈ. A Rivarolo striscioni degli animalisti contro il ragazzo che ha preso a calci il riccio

CIRIÈ. Un manifesto con la scritta “sappiamo cosa hai fatto” e, accanto, lo striscione “quelli che il calcio te lo danno in bocca! Sei stato nominato” sono comparsi nella notte sui muri del centro sportivo di via Trieste, a Rivarolo Canavese (Torino). Firmato “100% animalisti” si riferiscono al 14enne che l’altro giorno ha postato sui social un video in cui prende un riccio a calci come se fosse una palla. Il giovanissimo è stato identificato e denunciato dai carabinieri, ma gli attivisti del movimento 100% animalista hanno comunque deciso di protestare con manifesto e striscione tutto il loro sdegno.

