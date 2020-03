CIRIÈ. A New York stravince “La Fabbrica del Sogno”

CIRIÈ. E’ stato premiato al 10th Queens World Film Festival di New York con il “Founder’s Choice Award” il film “La Fabbrica del Sogno” del regista torinese Max Chicco, prodotto da Meibi e Novarolfilm e co-finanziato dal bando Miur Mibact “Il Cinema per la Scuola – Visioni Fuori Luogo”.

Il film è stato realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Fermi Galilei, di Ciriè, e racconta la tragedia della fabbrica Ipca, la fabbrica del colore, più conosciuta come la Fabbrica della morte. Il progetto, nato da un’idea della docente Livia Tarisso e del stesso Chicco, ha permesso a venticinque studenti di partecipare ad un workshop pratico di cinema all’interno dell’Istituto.

“La Fabbrica del Sogno – spiega una nota – è un progetto formativo – creativo che ha l’obiettivo di insegnare l’arte dello storytelling e della tecnica cinematografica per poi poter lavorare su un set cinematografico. I venticinque ragazzi hanno svolto il periodo di Alternanza Scuola Lavoro su un set, esperimento primo in Italia in quanto questa attività non era all’interno del corso scolastico ma si è voluto creare una nuova esperienza“.

Commenti