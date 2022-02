CIRIE’. Una vittoria per Federico Ferrara. Una vittoria per il lavoro fatto in questi anni da Luca Capasso. Si è appena concluso il Congresso del Partito Democratico. 31 iscritti su 50 hanno votato il giovane Federico Ferrara.

Sarà lui a guidare la segreteria verso quel cambiamento tanto voluto dal segretario uscente, Capasso. Quel cambiamento partito proprio con la candidatura alla poltrona di sindaco di Ferrara che per una manciata di voti (70 appena) non è riuscito a portare Loredana Devietti al ballottaggio.

Nonostante il passo indietro di Capasso e il lavoro svolto nelle ultime settimane per [...]