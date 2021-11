CIRIÈ. Una nuova fase di aiuti alle persone e alle famiglie colpite da particolare disagio economico in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. La giunta ha infatti provveduto a mettere in atto una serie di misure di solidarietà straordinaria che verranno applicate secondo tre diverse destinazioni.

Gli aiuti economici saranno infatti mirati a distribuire buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità e contributi straordinari a parziale ristoro del pagamento delle utenze domestiche, contributi straordinari per prevenire eventuali procedure di sfratto o comunque favorire il mantenimento dell’alloggio in [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)