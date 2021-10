“Quando c’era il Pci, storia e ricordi per i 100 anni del partito comunista” è il titolo della rassegna di eventi che il circolo Pd di Nole, Villanova e Grosso proporrà da venerdì 5 a venerdì 12 novembre alla casa delle associazioni in via Torino 127.

Venerdì 5 novembre alle 17 sarà inaugurata la mostra di cimeli e ricordi che resterà aperta al pubblico fino alle 23, e poi sabato 6 e domenica 7 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e infine venerdì 12 dalle 18 alle 23. Venerdì 5 alle 21 Gianni Oliva proporrà “Il Pci: cent’anni di storia italiana”, domenica 7 alle 16 don Silvio Caretto, ex prete operaio e parroco di Grosso, parlerà della fabbrica e dei preti operai, Arduino Baietto tratterà il tema “Il Pci e le aspettative di una generazione”.

Venerdì 12 alle 21 gli interventi di Michele Ruggero su “L’Unità a Torino. 40 anni di storia (1945-1985)” e Piero Fassino che proporrà una conversazione sul libro “Dalla rivoluzione alla democrazia”.

