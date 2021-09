Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIACESE. Tornano i “Percorsi di arte, storia e fede nel Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo”, domenica 26 settembre nella seconda e ultima apertura dell’anno. Questa volta sono 23 i luoghi che, sempre nel rispetto delle norme sanitarie, si possono visitare gratuitamente e con guide, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Tre i nuovi ingressi: Nole, Ozegna e Chiaverano. Per alcuni, segnalati, sono previste aperture parziali, solo mattino o solo pomeriggio. Eccoli, suddivisi in quattro percorsi.

PERCORSO 1: Caselle Torinese Chiesa di Sant’Anna e don Bosco; San Maurizio Canavese Antica Chiesa Plebana; Cappella di San Rocco; San Francesco al Campo Chiesa dell’Assunta.

PERCORSO 2: Cirié Chiesa di San Martino; Cappella Santa Maria degli Angeli (presso Robaronzino- frazione Devesi); San Carlo Canavese Cappella di Santa Maria di Spinerano.

PERCORSO 3: Nole Cappella di San Grato (mattino); Chiesa Parrocchiale(mattino);Santuario di San Vito (pomeriggio); Grosso Canavese Chiesa di San Ferreolo (con momenti musicali a cura del Coro Eufoné); Corio Canavese Chiesa di Santa Croce; Lanzo Torinese Chiesa di Santa Croce;Lemie Cappella di San Giulio(frazione Forno); Oratorio Confraternita SS. Nome di Gesù.

PERCORSO 4: Favria Chiesa di San Pietro Vecchio; Rivarolo Canavese Chiesa di San Francesco (pomeriggio); Ozegna Santuario Santa Maria del Bosco; Oglianico Cappella di Sant’Evasio; San Ponso Chiesa e Lapidario; Borgiallo Cappella di San Giacomo (pomeriggio); Baldissero Canavese Cappella di Santa Maria di Vespiolla; Chiaverano Chiesa di Santo Stefano di Sessano.

I Percorsi,considerata la collocazione dei monumenti, individuano quattro aree, lasciando però sempre la scelta al visitatore, in base ai desideri di visita e conoscenza. Si può andare per monumenti vicini, per stile architettonico o ancora in ricerca di artisti. Per facilitare conoscenza e scelte si può consultare il portale dedicato all’iniziativa (www.percorsiartestoriafede.it), con schede riservate al singolo edificio e sua dislocazione.

Per info scrivere a info@percorsiartestoriafede.it.

Elena Ala

