LAURIANO. Alla maggioranza di Matilde Casa non sono andate giù le accuse rivolgi dai consiglieri d’opposizione riguardo la convocazione dell’ultimo consiglio consiglio comunale. I membri del gruppo Lauriano e Piazzo Domani non hanno infatti partecipato alla seduta, svoltasi sabato 26 marzo, per la concomitanza del convegno sulla riattivazione della linea ferroviaria Chivasso-Asti.

Serlenga, Dutto e Bertolo avevano interpretato questo come uno sgarbo mal giustificato, siccome il consiglio non viene di solito convocato il sabato mattina.

Ma ci ha pensato il consigliere di maggioranza Alessio Emilio a rispondere a tono alle polemiche sollevate. Lo ha fatto via [...]