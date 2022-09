Il Caffé Letterario Nietta Aprà di Cinzano, sabato 1° ottobre, risuonerà di note folk, blues e rock, in occasione dell’evento “Parlapà che Fol(k)”, organizzato dall’associazione cittadina Mafalda.

Ad animare la serata saranno i musicisti e artisti Umberto Poli ed Enrico Avataneo, in uscita con il loro ultimo disco “Grama Tera”.

L’ingresso sarà gratuito per i soci e, come se il titolo non bastasse a sottolineate la “piemontesità” dell’evento, dalle ore 20 in poi verrà servita una cena con piatti tipici della nostra regione; dalle 21.30 partirà il concerto, rigorosamente in piemontese.

“L’assocaziona Mafalda è un’ APS – dice Davina Fornasieri, organizzatrice dell’evento e membro dell’associazione – ci occupiamo di creare e valorizzare attività in paese, il tutto con uno scopo pro-sociale”.

La particolarità, però, è proprio inerente al “come” questo concerto sia stato organizzato. “È buffo lo so, però le cose sono andate così – dice divertita Fornasieri – qualche settimana fa mio cugino era in macchina e stava uscendo da un parcheggio. Facendo manovra ha urtato un veicolo posteggiato ma il guidatore non c’era; allora ha deciso di lasciargli un biglietto sul cofano per sentirsi, fare il C.I.D. e scambiarsi i numeri. Il proprietario della macchina poi lo ha richiamato, si sono conosciuti e parlando è venuto fuori che questo signore era all’interno di un gruppo, appunto quello che ci sarà sabato, che faceva musica rock anche in piemontese” continua l’organizzatrice. “Mio cugino allora ha pensato di mettermi in contatto con questo musicista; noi come associazione avevamo già in mente di organizzare una qualche tipo di evento qui a Cinzano: abbiamo chiesto a loro e hanno accettato” aggiunge Fornasieri.

Far nascere un evento del genere da un (piccolo) incidente automobilistico è sicuramente una particolarità, fortuna o forse destino.

A riguardo del concerto, comunque, Fornasieri ha poi aggiunto: “il folk, il blues e il rock più sperimentale si incontrano, si mescolano, prendono letteralmente a schiaffi la lingua italiana e le molteplici sfumature del dialetto di Torino e provincia. Grama Tera è un disco di canzoni originali e tradizionali ma, ancor prima, un progetto in cui le corde, gli effetti e le suggestioni sonore di Umberto Poli si fondono a meraviglia con le storie senza tempo del cantuatore Ricky Avateneo – dice l’organizzatrice – ad emergere da questo connubio è un’amalgama compatta ed evocativa che, sulla scia di artisti come Woodie Guthrie, Johnny Cash, Bob Dylan, Nick Cave, Mark Lanegan, Ry Cooder, Rhiannon Giddens e molti altri riferimenti illustri, tratteggia con immediatezza paesaggi in grado di spaziare dalle piole del Monferrato alle montagne della Valle di Susa e Val d’Aosta, dalle risaie del vercellese ai juke joint del Mississippi. Ascoltare per credere!”

