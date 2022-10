“Chiudiamo ufficialmente la stagione di bocce ai Campi Sportivi, ma la vita della nostra associazione non si ferma” diceva qualche settimana fa Massimo Pontini, presidente dell’ASD NonSoloSport Pro Cinzano, in occasione della conclusione della stagione di bocce locale.

L’ASD, nata nel 2020 e situata ai Campi Sportivi comunali, è stata l’organizzatrice di non pochi eventi in paese: la prima edizione del festival “FuoriCinzano”, tornei di calcio per bimbi, dimostrazioni di tennis, un tributo ai Pink Floyd e tante altre serate musicali.

Per quest’associazione, le attività, comunque, non si concludono con la chiusura della stagione di bocce, e questo è poco ma sicuro.

In programma, ci sono l’organizzazione della seconda edizione di “FuoriCinzano”, una gara podistica in primavera e un grande concerto in occasione del primo maggio.

“L’associazione è nata come “NonSoloSport”, perché appunto non ci occupiamo solo di eventi sportivi; è stato poi aggiunto “Pro Cinzano” – afferma Pontini – quest’ultima parte del nome, noi la vogliamo utilizzare come pro memoria: il nostro obiettivo è organizzare eventi che siano a favore di Cinzano, per attrarre le persone del territorio e far conoscere la nostra città”.

.

Commenti