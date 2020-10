CINTANO. Via cittadinanza a Mussolini: sarà conferita a Liliana Segre.

L’amministrazione comunale di Cintano, piccolo Comune del Canavese, ha convocato per il 31 ottobre una seduta di Consiglio Comunale in cui si procederà alla revoca della cittadinanza onoraria conferita, in data 11 maggio 1924, a Benito Mussolini ed [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti