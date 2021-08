Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CinemAmbiente in Valchiusella torna con la 4ª edizione ad arricchire l’offerta estiva di un territorio che negli ultimi anni ha puntato con convinzione crescente sulla valorizzazione e preservazione della sua bellezza incontaminata e sulla promozione di un turismo dolce e sostenibile.

È una rassegna di film selezionati dal Festival CinemAmbiente di Torino, affiancati da dibattiti e iniziative naturalistiche e ambientali inserite in un contesto territoriale di grande bellezza e suggestione.

In Valchiusella natura e cultura si incontrano e si fondono con facilità. È quindi un luogo ideale per ospitare iniziative come questa.

Pur vivendo tutte le contraddizioni delle zone alpine-, la valle sta cercando di sviluppare le proprie potenzialità preservando l’habitat naturale e sostenendo con decisione un’economia locale, i prodotti di qualità, il turismo dolce e innovativo. Sta quindi seguendo un modello che punta alla bellezza naturale e allo sviluppo sostenibile.

La manifestazione itinerante si svolgerà dal 3 al 9 agosto 2021, coinvolgendo in successione i Comuni di Brosso, Vidracco, Val di Chy, Vistrorio, Valchiusa e Rueglio. L’edizione 2021 si mantiene fedele al connubio vincente di natura e cultura, premiato da un costante successo di pubblico.

Nel corso della manifestazione si alterneranno quindi, come sempre, le proiezioni a tema ambientale e le attività all’aria aperta proposte in modo diversificato per adulti e ragazzi o unitariamente per tutta la famiglia.

Il Programma:

Mercoledì 4 agosto

A Vidracco, alle 10, passeggiata guidata a cura di Biking GAL. Pedalata collettiva alla scoperta del territorio. Apriranno il gruppo la campionessa Paola Gianotti e Antonio Silva Con l’adesione di Gravity Crew MTB School. Alle 16,30 16.30 “Vento. l’italia in bicicletta lungo il fiume Po”, di Paolo Casalis, Pino Pace, Stefano Scarafia (Italia 2014, 50 min). Alle 21 “Bikes vs Cars” di Fredrik Gertten (Svezia 2015, 91 min.)

Giovedì 5 agosto

In Val di Chy. Alle 10 passeggiata guidata a cura di LIPU. Attività di birdwatching / Conduce Riccardo Ferrari. Alle 16 attività per ragazzi a cura di LIPU: “Costruiamo un nido”. Alle 21”The Messenger” di Su Rynard (USA 2015, 90 min.)

Venerdì 6 agosto

A Vistrorio. Alle 10 passeggiata guidata a cura di SOMS Drusacco “L’alta via Morenica” conduce Pier Vittorio Molinario, etologo. Alle 16.30 attività per ragazzi a cura della Cooperativa Arnica “Piantala lì – Laboratorio di piantumazione di alberi”. Alle 21 “The Great Green Wall” di Jared Scott (USA 2019, 92 min.)

Sabato 7 agosto

A Valchiusa. Alle 10 “Vivere nel Bosco”. Stand espositivi e attività dimostrative. Alle 11 e alle 15 passeggiata guidate a cura a cura di Pro Silva Italia

“Esperienza scientifica per grandi e piccini”. Alle 16 “La via del bosco” di Francesca Frigo (Italia 2020, 45 min.). Alle 21 “All the Time in the World” di Suzanne Crocker (Canada 2014, 53 min.)

Domenica 8 agosto

A Rueglio., Alle 9 “Valchiusea benessere in natura. Lo splendido anfiteatro naturale del Rifugio Cima Bossola, località del Comune di Rueglio, ospita la seconda edizione di Valchiusella Benessere in Natura. Esperienze olistiche, attività nei boshi, laboratori per bambini. Si accede alle attività solo su prenotazione WhatsApp 347 2846503. Alle 21 “Revelation of Jonah” di Alexander e Nicole Gratovsky (Spagna 2020, 57 min.)

Lunedì 9 agosto

A Brosso. Alle 21 “Gli orsi della Kamchatka. L’inizio della vita” di Irina Žuravleva, Vladislav Grišin (Russia 2017, 60 min.)

Martedì 10 agosto

A Brosso, ore 16.00 passeggiata guidata a cura di Eco di Foresta. Per l’occasione sarà possibile visitare la chiesa di San Michele Arcangelo e il Museo del minatore Cà Martolo. Alle 21 “Una canzone senza finale” di Paolo e Riccardo Sarà (Italia 2019, 63 min.). Alle 22 concerto dei “Truzzi Broders live”

