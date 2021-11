CIGLIANO. Insegnare ai più giovani i valori dell’altruismo per avvicinarli al mondo del volontariato. Questo l’obiettivo del gruppo Sant’Emiliano di Cigliano nell’ambito del progetto “Volontari non si nasce, ma si diventa”. L’iniziativa prevede due incontri, fissati per giovedì 11 e giovedi 18 novembre alle 20.45, rispettivamente presso il Salone incontri di piazza Don Bruno Lorenzetti a Cigliano e al Salone Vita Tre, in via Faldella 6 a Saluggia. Relatore sarà Luigi Bobba, presidente dell’Osservatorio del terzo settore e già sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, .



