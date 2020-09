CIGLIANO. Volley: il Cigliano è in Serie D ma dovrà giocare altrove

Il Cigliano Volley l’anno prossimo disputerà il campionato di Serie D, ma il Palazzetto dello sport del paese non è omologato per quella categoria. Motivo? La posizione dei canestri da basket che invadono il campo da gioco nelle partite di pallavolo. La stagione sportiva non è ancora [...]



