CIGLIANO. Violento incidente sull’A4, l’auto finisce incastrata sotto al rimorchio

Violento incidente sull’A4, l’auto finisce incastrata sotto al rimorchio. Brutto incidente nel pomeriggio, intorno alle 16.30, sull’autostrada A4 nel territorio di Cigliano. Una Bmw serie 320 – con a bordo un uomo ed una donna di origine cinese residente a Cuorgnè – ha tamponato violentemente un autoarticolato, rimanendo incastrata sotto al rimorchio del mezzo pesante.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris che hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno soccorso i feriti in attesa del personale del 118, prima del trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Chivasso in codice giallo. Sul posto anche la polizia stradale ed il personale autostradale.

