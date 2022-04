CIGLIANO. Con la recente firma della convenzione tra il Comune e la società sportiva Cigliano calcio per l’utilizzo del campo sportivo “Mario Bassanino” di via Moncrivello sembrava che la vertenza, che per mesi ha visto le due parti scontrarsi senza raggiungere un accordo, si fosse finalmente conclusa.

E invece no: la relazione del Comune sui lavori da svolgere all’impianto sportivo è incompleta. A spiegare la situazione è il presidente del Cigliano calcio, Giorgio Testore: «Nella convenzione c’è scritto che il Comune avrebbe dovuto preparare una relazione sullo stato attuale dell’area, dichiarando [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.