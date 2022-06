CIGLIANO. Ridare vita al paese e porre rimedio alle criticità che l’attuale Amministrazione comunale non è in grado di affrontare. Con questi obiettivi nasce “Cigliano Futura”, nuova lista politica che scenderà in campo alle prossime elezioni comunali.

Il gruppo è stato presentato lunedì 30 maggio con una conferenza stampa, in largo anticipo rispetto alle prossime amministrative, in programma nel 2024. Una scelta dettata dal grande lavoro da fare per riportare Cigliano ai fasti di un tempo, secondo Giorgio Testore, presidente del Cigliano Calcio, già tesoriere del Partito Democratico provinciale [...]



