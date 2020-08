Quale sarà la sede della scuola materna per l’anno scolastico che sta per iniziare? Ancora non si sa. Il sindaco Diego Marchetti ha chiuso e dichiarato inagibile l’edificio di via Bertazzi che ospita la scuola “Ortensia Marengo”, struttura inaugurata 14 anni fa quando era sindaco Giovanni Corgnati.





