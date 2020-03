CIGLIANO. Scambiano il codice a barre, caldaie da 1000 euro pagate 88

Due clienti scambiavano i codici a barre di una caldaia da 1.000 euro con uno scaldabagno da 88 euro all’interno del Briko di Cigliano (Vercelli). Con questo stratagemma sono riusciti a portarsi a casa cinque caldaie per un valore complessivo ci 5.000 euro, pagandole invece 440 euro, ossia il valore di 5 scaldabagno. I carabinieri hanno arrestato un rumeno e denunciato un connazionale per truffa aggravata e continuativa in concorso. Uno è residente a Torino, l’altro a Chivasso. Le frodi sono avvenute a più riprese, una volta capito che il meccanismo di scambio dei codici a barre nelle confezioni dei due oggetti stava dando i suoi frutti. A lanciare l’allarme un addetto del punto vendita che si è accorto della mancanza di cinque caldaie dagli scaffali, che però risultavano non vendute. A quel punto sono stati avvisati i carabinieri, che hanno sorpreso in flagrante i due impostori. Oggi c’è stato il processo per direttissima, e nei loro confronti sarà avanzata una proposta di foglio di via obbligatorio dal comune di Cigliano.

