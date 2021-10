CIGLIANO. L’associazione Vita Tre di Cigliano-Moncrivello riprende le attività culturali dopo il periodo più buio della pandemia. Gli ultimi mesi del 2021 saranno infatti ricchi di impegni per l’associazione, come spiega il presidente Agostino Pino: «Dopo il successo ottenuto con la mostra “2020 – Cigliano e Moncrivello al tempo del Coronavirus” allestita in occasione della Festa patronale di Sant’Emiliano, e la presentazione del relativo video ai ragazzi della Scuola primaria e secondaria di Cigliano, siamo pronti a proporre nuove iniziative per il quarto trimestre 2021, Covid permettendo».

Il 15 ottobre sono riprese [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)