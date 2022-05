CIGLIANO. Si intensifica il programma delle iniziative proposte dall’associazione e Vita Tre di Cigliano e Moncrivello. Per il mese di maggio sono in programma tre iniziative, di cui due all’aria aperta e fuori dai confini ciglianesi. Il primo appuntamento è in programma venerdì 6 maggio, con la replica della conferenza “Cigliano dalle origini ai giorni nostri”, previsto alle 20.45 presso il Salone incontri dell’associazione, in via Romualdo Bobba. Relatore sarà il presidente di Vita Tre Agostino Pino, moderatrice Raimonda Bresciani.

Per sabato 14 maggio è invece in programma una gita ad Alessandria e Volpedo.

Il programma mensile si concluderà sabato 28 con la passeggiata di mezza giornata nella riserva naturale del Parco Burcina, in provincia di Biella.

Il mese di giugno si aprirà invece con l’esibizione degli alunni della scuola primaria del coro “Primaria in canto”, organizzata nel cortile di Soms e prevista per le 13.

Sabato 25 giugno l’associazione proporrà invece due iniziative: alle 9.30 ci sarà infatti la visita alle tombe storiche del cimitero ciglianese, mentre alle 21 si terrà un concerto del Coro polifonico femminile “Torre Alata” di Borgo d’Ale, nella chiesa di San Defendente.

