CIGLIANO. L’ultimo anno di Amministrazione Marchetti? Un disastro su tutta la linea, secondo il consigliere di minoranza Flavio Ranalli. Un 2021 fatto di sprechi, scarsa organizzazione e qualche illecito, come spiega lo stesso Ranalli: «Siamo sempre a parlare del modulo aggiuntivo per l’istituto Don Evasio Ferraris. Costa 11 mila euro al mese, per cosa? Il sindaco ha detto che è compito del Dirigente scolastico decidere come utilizzarlo.