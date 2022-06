La “Festa dello Sport” ciglianese, organizzata dalle principali associazioni locali, si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno. Il programma delle iniziative si presenta molto ricco e comprende le principali attività sportive e la possibilità per i più giovani di avvicinarsi a tutte le discipline proposte.

Giovedì 2 si inizierà con il “Memorial Livio Germano”, cicloturistica per famiglie organizzata dall’Unione Ciclistica Cigliano. La cicloturistica partirà alle 15 dal Centro polivalente e farà tappa al centro di tiro a volo “Delle Alpi”, per poi concludersi alle 18 con il ritorno al Polivalente. Sempre alle 18 al Palazzetto dello sport l’associazione “Dance & Music” proporrà un’esibizione di danze classiche, latine e di gruppo. Ancora al Palazzetto dello sport, alle 21 andrà in scena l’esibizione di Twirling a cura dell’associazione sportiva “Nuova Cigliano” e di hip hop, proposta dall’associazione sportiva “Sport e salute”.

Venerdì 3 dalle 8.30 alle 12.30, al Centro sportivo Polivalente avrà luogo l’incontro “Scuola e sport”, con la partecipazione degli alunni del locale Istituto comprensivo.

Sabato 4 dalle 10 alle 12, il Polivalente ospiterà due ore di attività libera, mentre alle 14 apriranno gli stand e le attività proposte dalle associazioni sportive ciglianesi. Alle 15 l’associazione “M.A.T.A. System” proporrà una prova di passaggio della cintura, mentre alle 16 l’associazione “Sogni scalzi” darà vita a “Perle di yoga per il Benessere e il Bellessere” per adulti e “Yoga e risate” per i più piccoli. Alle 17 invece un momento solenne, con l’intitolazione del campetto di calcio a 5 a Enrico Cerutti, ciglianese che ha militato in Serie A con la Pro Vercelli. Alle 18,30 ci sarà l’apericoncerto in compagnia della “Filarmonica Ciglianese”. Alle 19, in concomitanza con la chiusura degli stand, il Palazzetto dello Sport ospiterà la partita under 16 tra Cigliano Basket e Pallacanestro Ciriè. La giornata si concluderà al Palazzetto dello Sport, con il saggio di ginnastica artistica proposto dall’associazione “Nebris”.

Domenica 5 alle 10 aprirà nuovamente il Polivalente, mentre alle 15 il campo sportivo “Bassanino” ospiterà la partita di Prima Categoria tra Cigliano e La Vischese. Ancora alle 15 l’associazione “Sogni scalzi” riproporrà l’iniziativa dedicata allo yoga, mentre alle 16 avrà luogo una dimostrazione di kickboxing a cura del maestro Enzo Barbiere e dell’istruttore Simone Monaco, entrambi dell’associazione “Action Team Italia”. Alle 17 ci sarà inoltre la merenda per tutti i bambini presso il supermercato Despar, organizzata ancora da “Sogni scalzi”.

La “Festa dello Sport” 2022 si concluderà alle 18.30, in compagnia di Amedeo Bagnis, atleta vercellese che preso parte alle olimpiadi invernali di Pechino nella specialità dello Skeleton.

