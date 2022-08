Il centro estivo comunale prosegue anche questa settimana, fino al 5 agosto; riprenderà poi nella settimana dal 29 agosto al 2 settembre, e dal 5 al 9 settembre. Le famiglie interessate possono iscrivere i figli compilando e inviando il modulo disponibile sul sito del Comune.

Le tariffe settimanali sono di 35 euro per ogni bambino residente a Cigliano e di 50 per i residenti, se si sceglie il full time; di 20 euro per i residenti e di 35 per i non residenti se invece si opta per il part time. [...]



