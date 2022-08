Per la sera di sabato 16 luglio la Pro Loco aveva organizzato l’iniziativa “Pizza in piazza”, che si sarebbe svolta in piazza Martiri della libertà a partire dalle 20, con dj Frank e Dj Narcos a mettere musica. Erano già stati diffusi i volantini e si stavano raccogliendo le prenotazioni. Per la stessa sera del 16 luglio, però, festa liturgica della Madonna del Carmelo, la Parrocchia ciglianese aveva programmato la tradizionale processione religiosa con passaggio proprio da piazza Martiri. Che fare?

L’Amministrazione comunale ha organizzato, qualche giorno prima, un incontro tra il [...]