Con la fine di ottobre anche Cigliano si appresta a festeggiare la stagione delle foglie dai caldi colori. Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre il paese ospiterà infatti “Sapori d’Autunno”, organizzata dalla Pro Loco ciglianese in collaborazione con il Gruppo Alpini e con il patrocinio del Comune.

Il programma di eventi non sarà solo dedicato all’autunno, vista la concomitanza con l’arrivo di Halloween.

I festeggiamenti si apriranno venerdì alle 22, ail Salone Polivalente, con la discoteca mobile di Radio Gran Paradiso, per una serata musicale dedicata proprio alla festa di origini americane, accompagnata da “cocktail mostruosi e fiumi di birra”.

Sabato 29 ottobre, sempre presso il Polivalente, l’associazione Sogni Scalzi e l’Oratorio proporranno “Streghe, fantasmi e mostri in festa”, per tutti i bambini.

Domenica 30 sarà l’ultimo e più intenso giorno della festa: si inizierà alle 8.30 con la 29a Mostra Mercato lungo corso Umberto con artigianato, hobbistica, prodotti enogastronomici e agricoltura. Contestualmente, dalle 9 alle 12 in piazza don Evasio Ferraris il “The Passion Tuning Club” proporrà un raduno espositivo di auto sportive e tuning. In piazza Martiri dalle 9 ci sarà la grande castagnata. Dalle 11.30 verranno inoltre proposti Pulenta, siula e galat.

Sempre in piazza Martiri alle 15 si terrà lo spettacolo di magia e comicità, con burattini, giochi e palloncini proposti da “I Mattacchioni” di Torino. Durante la giornata via XX Settembre sarà inoltre teatro della rievocazione di antichi mestieri, organizzata dalla “Ca Granda” di Strambino. Si potrà anche fare il giro turistico di Cigliano con il trenino. Le vie del paese saranno allietate dal gruppo musicale itinerante “Gli Amis dal furn”. Per tutto la giornata le attività commerciali saranno aperte.

