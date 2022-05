Con l’arrivo della primavera tornano finalmente le iniziative all’aria aperta, dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. In questo contesto Cigliano si appresta a ospitare “AgriCigliano”, fiera agricola prevista dal 6 all’8 maggio.

La manifestazione inizierà venerdì 6 alle 22 al Centro sportivo di via Venturino, con la serata disco in compagnia di Radio Gran Paradiso, con ingresso gratuito e servizio bar.

Sabato 7 maggio sarà invece dedicato alla conoscenza: alle 15 avrà luogo la conferenza “Irrigazione e cambiamenti climatici: prospettive”, a cura dei Consorzi irrigui operanti sul territorio. Alle 17.30 ancora una conferenza, “Il prosciutto Di Cuneo: un’eccellenza ed un’opportunità”, con degustazione finale. Entrambi gli incontri si terranno nell’area esterna del Centro sportivo di via Venturino.

La fiera “Sapori di primavera” sarà domenica 8 dalle 8.30 alle 19.30, con tantissime iniziative organizzate nelle piazze don Evasio Ferraris e Martiri della libertà e nelle vie adiacenti, per l’occasione chiuse al traffico. Piazza Ferraris già in mattinata si animerà con la sfilata e l’esposizione di mezzi e attrezzature agricole, contestualmente alla benedizione dei trattori e dei campi. Sotto l’Ala sarà invece allestita la mostra fotografica “L’oro dei campi ciglianesi”, a cura di Giuseppe Pasteris. In piazza Martiri saranno invece disponibili gli Agro-laboratori e giochi per bambini, organizzati in collaborazione con l’associazione “Sogni scalzi” di Fabiola Vecchio. Sempre da piazza Martiri partirà la camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti, organizzata in collaborazione con il gruppo “Andumaapè”. Infine alle 17 ci sarà la degustazione a sorpresa a cura dei ristoratori locali, che proporranno quattro prodotti tipici piemontesi: riso, asparagi, prosciutto crudo ed Erbaluce di Caluso.

Sotto i portici di piazza Martiri alle 12 sarà inoltre proposto il “Pranzo del contadino” a cura della Pro loco. Il menù comprende salame, tomino al verde, lingua in salsa e peperoni in bagna cauda come antipasti, seguiti da agnolotti al ragù e arrosto con patatine. Per il pranzo è gradita la prenotazione entro venerdì 6 maggio. E’ disponibile anche il servizio da asporto. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 339.2449822. Per tutta la durata della fiera, domenica gli esercizi commerciali saranno aperti; sarà garantita anche la presenza di punti ristoro e dehors.

