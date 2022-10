L’associazione Vita Tre di Cigliano e Moncrivello torna a proporre le conferenze dedicate alle “Giovani promesse ciglianesi”. Il prossimo appuntamento è previsto per il pomeriggio di venerdì 14 ottobre, presso il salone dell’associazione in via prof. Romualdo Bobba. Ospite e relatrice sarà Marianna Saviozzi, che esporrà il proprio percorso di studi, come già fatto da altri giovani ciglianesi laureatisi negli ultimi anni. La stessa Saviozzi anticipa qualche dettaglio sugli argomenti della conferenza: «Ho conseguito la laurea magistrale Cellular and Molecular Biology a Torino e ho studiato soprattutto la biologia molecolare. Parlerò però più in generale del mio percorso di studi: ho frequentato il liceo classico e poi ho scelto di fare biologia all’università: quindi ho studiato prima le materie umanistiche e poi quelle scientifiche; penso che questo mi abbia dato molto. Mi è rimasta una passione per la letteratura e per la lettura, ma ho studiato anche materie scientifiche che mi hanno fatto capire come funzionano gli organismi viventi».

