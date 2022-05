CIGLIANO. Il Consiglio comunale ha approvato, dopo un’accesa discussione, uno stanziamento di 247 mila euro che coprirà due interventi. Uno di poco conto (la sostituzione dei canestri nel palazzetto dello sport “Gerardi”, necessari alla locale squadra di basket per disputare le partite del campionato di Serie D), uno ben più corposo: la creazione di un nuovo parco giochi per i bambini, che sorgerà nell’area “Parcolandia”, in via Moncrivello.

Gli interventi, illustrati in aula dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici Giuseppe Iaccheo, sono finanziati con l’avanzo d’amministrazione dell’anno scorso (circa [...]



