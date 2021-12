CIGLIANO. Nel cortile dell’istituto “Don Evasio Ferraris” è arrivato il tanto discusso modulo aggiuntivo, voluto dal Comune per ampliare gli spazi didattici della scuola. Un’operazione aspramente criticata dalle minoranze consiliari, soprattutto per i costi: il noleggio del modulo costa infatti circa 70 mila euro per sette mesi di utilizzo (anzi: considerando che l’anno scolastico termina a giugno, meno di sei).

A criticare la scelta dell’Amministrazione c’è anche Francesca Rigazio, segretaria del locale circolo Pd: «Questo modulo aggiuntivo poteva andare bene quando si è capito che la “Ortensia Marengo” non avrebbe [...]



