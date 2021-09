Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIGLIANO. Giovedì 2 settembre un operaio che lavorava nel cantiere della scuola di piazza Martiri della libertà è stato vittima di un infortunio; immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza. «Nulla di grave», ha commentato il sindaco Diego Marchetti: «l’operaio è stato colpito da un pannello che lui stesso aveva appena installato, evidentemente in modo non corretto».