CIGLIANO. In gita a Stresa con l’associazione Vita Tre

E’ tempo di gite per l’Associazione Vita Tre di Cigliano-Moncrivello. Per sabato 17 ottobre è infatti in programma una visita a Stresa, sul Lago Maggiore. I partecipanti visiteranno il Parco Zoo di Villa Pallavicino, popolato da oltre 40 diverse specie animali tra mammiferi e uccelli tropicali. Tra le specie presenti nella struttura ci sono lama, capre tibetane, macachi e daini. Tutti gli animali vivono in completa libertà all’interno di un’area chiamata “Lombardina”. La gita proseguirà presso l’Antina Cascina, all’interno della quale sono ospitati canguri, zebre e furetti, con un laghetto poco distante in cui vivono castori e tartarughe. I partecipanti potranno anche visitare il giardino botanico della struttura, frequentato ogni anno da migliaia di persone.

La partenza è prevista alle 8 da Moncrivello (piazza ex Municipio) e alle 8.15 da Cigliano (sotto l’Ala). Il costo della gita varia a seconda del numero di iscrizioni: 30 euro con un minimo di 40 partecipanti e 35 con un minimo di 30 partecipanti. All’interno del bus e durante tutta giornata l’associazione garantisce il rispetto delle normative anticontagio da Covid-19. E’ quindi obbligatorio l’uso delle mascherine. Le prenotazioni si ricevono fino a giovedì 15, ai numeri 0161.424531 o 347.0348390.

Commenti