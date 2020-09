Nella mattinata odierna la Procura della Repubblica di Vercelli ha notificato al sindaco di Cigliano, Diego Marchetti, un avviso di garanzia relativo al “rallentamento” di una procedura di esproprio di un terreno della famiglia Pasquino, residente in paese: alcuni suoi membri erano stati riconosciuti responsabili di un abuso edilizio e avevano compiuto azioni ritorsive (danneggiamento della vettura mediante lancio di sassi, furto del portafogli, ecc.) nei confronti del vicino di casa che aveva presentato l’esposto. Sono state eseguite perquisizioni anche in Municipio. Stanotte tre membri della famiglia Pasquino sono stati arrestati nelle loro abitazioni e condotti in carcere a Vercelli.

“L’evento di questa mattina mi ha stupito e colto di sorpresa in quanto completamente estraneo ai fatti che mi sono imputati. La mia disponibilità alla Procura della Repubblica è totale, non comprendo il mio coinvolgimento in questa vicenda ma sono certo che tutto si risolverà nel migliore dei modi”.

Il sindaco Marchetti ha fatto sapere di essersi autosospeso dal partito “per correttezza. Quella correttezza e quella coerenza che sempre mi hanno contraddistinto. Un applauso agli sciacalli, ma dovranno aspettare prima di pascersi delle mie carni”.

Le reazioni

Fratelli d’Italia ha emanato nel pomeriggio una nota stampa: “Abbiamo da poco appreso della notifica di un avviso di garanzia nei confronti di Diego Marchetti. La linea del partito in merito a questa situazione è chiara e netta. Fratelli d’Italia confidando pienamente nella giustizia Italiana non aspetterà l’esito del primo grado di giudizio ma nel caso venisse comprovata dalla indagini preliminari anche una minima vicinanza tra Diego Marchetti e la famiglia citata dalla nota stampa dei Carabinieri egli verrà immediatamente estromesso dal partito e verranno completamente chiusi i rapporti nei suoi confronti”.

Anche la minoranza consiliare, con Ranalli, si è espressa: “Niente di buono per il paese ma almeno ora la Prefettura non può non intervenire. Siamo passati dagli insulti personali a quelli razziali ed ora alla “vicinanza” con dei pregiudicati. sentirò gli altri esponenti della minoranza per presentare una mozione di sfiducia: abbiamo presentato la richiesta di Consiglio Comunale urgente martedì e possiamo sfruttarlo anche per questo grave coinvolgimento, che va accertato dalla magistratura, naturalmente, ma che ha basi decisamente inquietanti. L’avviso di garanzia o la denuncia non sono sinonimi di colpevolezza per cui dal punto di vista legale non ne ha l’obbligo ma dal punto di vista morale la “vicinanza”è grave. Aspettiamo il deposito degli atti per capire se ci sono intercettazioni compromettenti“.

