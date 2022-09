Domenica 18 settembre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo parco giochi, nato dalle ceneri di “Parcolandia”, area ideata dal Consiglio comunale dei ragazzi e realizzata nel 2008, da anni in stato di degrado e teatro di numerosi atti vandalici. Il progetto è stato molto criticato dalla minoranza consiliare, che invece chiedeva una riqualificazione del parco già esistente, per non cancellare un pezzo di storia del paese, creato dai giovani di un tempo: «davvero non capisco la motivazione – aveva dichiarato la consigliera Bruna Filippi – per cui un bel progetto preparato, accolto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.