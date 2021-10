CIGLIANO. Il parco giochi del paese è sempre più un oggetto misterioso. A distanza di un anno dall’approvazione del progetto definitivo della nuova area in via Moncrivello, infatti, delle nuove installazioni non c’è nemmeno l’ombra. L’investimento da 70 mila euro previsto dalla Giunta Marchetti per dare un nuovo spazio di gioco ai bambini è solo sulla carta.

Attrezzature inagibili