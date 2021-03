CIGLIANO. Il Comune ha perso il contributo per fare il “cappotto” alla scuola

Il Comune perde il contributo di 140 mila euro per la scuola “Ortensia Marengo”. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti risposto negativamente alla richiesta di prorogare la scadenza per l’utilizzo di 140 mila euro per la posa di un cappotto termico sull’edificio.