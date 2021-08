Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIGLIANO. Siamo a metà agosto e il centro estivo organizzato dal Comune ancora non è iniziato. Il servizio avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 21 giugno, salvo poi subire uno slittamento al mese di luglio per poi, infine, essere ancora spostato: inizierà – a meno di ulteriori rinvii – il 23 agosto.