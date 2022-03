CIGLIANO. L’associazione “Sogni scalzi” torna con una nuova iniziativa. Per sabato 5 marzo è in programma “Il Carnevale di Sogni scalzi”, primo e vento di un nuovo calendario ricco di appuntamenti. Il Carnevale dell’associazione si terrà dalle 14.30 presso l’azienda agricola “Petiva Bio” di Emanuele Bono.

Come di consueto, l’associazione proporrà giochi in natura, senza spreco di materiali: niente coriandoli e sprechi di carta, come spiega la presidente Fabiola Vecchio: «Siamo sempre attenti a rispettare la natura, per questo al nostro Carnevale non ci saranno coriandoli, ma tante attività all’aria aperta».

Riprendono così le attività dell’associazione, dopo un periodo di pausa: «Lo stop ci è servito per raccogliere le idee; ora siamo pronti a ripartire con più energia. La prima uscita è questa di Carnevale, festa cara ai bambini che noi rivisitiamo in un’ottica green. Abbiamo però altri progetti in cantiere: un’iniziativa per l’8 marzo, la festa di primavera, l’accoglienza in natura per l’estate e così via».

