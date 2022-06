CIGLIANO. (f.v.) – Sabato 4 giugno il campetto di calcio a 5 è stato ufficialmente intitolato al compianto calciatore ciglianese Enrico Cerutti. L’occasione è stata la Festa dello Sport 2022, durante la quale il Comune ha posto una targa commemorativa al calciatore ciglianese.

Enrico Cerutti nacque nel 1915 a Cigliano ed è stato il calciatore di più alto livello per il paese: ha disputato 61 partite in serie A con le maglie di Pro Vercelli e Sampierdarenese, l’attuale Sampdoria, oltre a 49 presenze con 20 reti militando in serie B nell’Alessandria. Nella stagione [...]