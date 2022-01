CIGLIANO. Il 26 dicembre nella parrocchiale ciglianese è stata celebrata una messa in onore del Beato don Secondo Pollo, cappellano militare degli Alpini, in occasione dell’80° anniversario della sua morte avvenuta sul campo di battaglia di Dragali, in Montenegro.

Sepolto nel cimitero di Scagliari presso Cattaro, nel 1961 la salma venne trasferita nel cimitero di Caresanablot, suo paese natale e nel 1968 nella Cattedrale di Sant’Eusebio a Vercelli, dove viene commemorato ogni anno nell’annivaersario della morte.