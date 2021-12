CIGLIANO. Venerdì 17 dicembre, alle 16,30 alla sala Soms, la docente di lingua e letteratura inglese Cristina Rossi terrà una conferenza su “Enrico VIII e le sue mogli”.

«La conferenza – anticipa la relatrice – non verterà solo sull’Enrico VIII sovrano, bensì sul ruolo ricoperto dalle donne che lo hanno frequentato, che fossero mogli o amanti. Il punto focale della sua vita, oltre a ciò che è stato in grado di fare in Inghilterra segnando il trionfo della dinastia Tudor, è stata la sua preoccupazione di avere figli maschi per la successione.

Un aspetto che lo tormentava particolarmente, per dimostrare al popolo anche la sua potenza virile. Il destino ha però voluto diversamente, incidendo profondamente sul suo stato psicologico, tanto da trasformarlo nell’immagine di un uomo senza sentimenti, spietato e crudele.

L’analisi verterà in particolar modo sulle disgraziate vicende delle sue sei mogli, colpevoli di non aver saputo svolgere il loro dovere coniugale per cause diverse».

