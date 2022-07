Due incendi, probabilmente di origine dolosa, si sono sviluppati venerdì 22 e sabato 23 luglio allo stabilimento ex Sila, azienda che fino a qualche anno fa ha prodotto freni, frizioni e ricambi auto, in via Pietro Micca.

Venerdì le fiamme, ben visibili anche dalla strada, sono divampate intorno alle 13,30 bruciando masserizie e sterpaglie, secche a causa della prolungata siccità e delle alte temperature di questi giorni; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Si è sviluppata un’alta colonna di fumo, e i residenti nelle vie limitrofe [...]



