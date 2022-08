Anche in frazione Ronchi arriva la tradizionale festa estiva: la patronale di San Rocco, in programma venerdì 19 e sabato 20 agosto nel padiglione coperto.

L’iniziativa è organizzata dal “Comitato Festeggiamenti Ronchi di Cigliano”, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco ciglianese.

La serata di venerdì 19 si aprirà alle 19.30 con lo stand gastronomico che proporrà la “Serata degli antipasti”, mentre alle 21.30 inizierà la serata musicale con l’orchestra “Loris Gallo”.

Sabato 20 agosto alle 9 si svolgerà la gara di pesca alla trota, nella roggia della frazione; in caso di scarsità d’acqua, la gara sarà annullata. Dalle 19.30 lo stand gastronomico proporrà cena a base di pesce (su prenotazione, fino ad esaurimento posti). I festeggiamenti proseguiranno alle 21.30 con la serata danzante proposta da “L’Allegra Compagnia”. In entrambe le serate lo stand gastronomico proporrà inoltre un menù dedicato ai più piccoli. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 340.3117502 (Teresio) o il 338.4240934 (Rocco).

Commenti