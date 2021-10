CIGLIANO. Domenica 31 ottobre il paese ospiterà infatti “Sapori d’autunno”, sagra organizzata dal Gruppo Alpini e dalla Pro Loco. Tante le iniziative in programma. Dal mattino presto corso Re Umberto ospiterà il mercato dell’antiquariato e dei prodotti locali, con banchi di antiquariato, enogastronomia, hobbystica e artigianato.

Contestualmente, in piazza don Evasio Ferraris si terrà “Il viale del collezionismo”, altro mercatino organizzato dall’associazione “Spazio dell’Antico Modernariato”.

Piazza Martiri sarà invece occupata dalla Grande castagnata, prevista a partire dalle 9. Sempre in piazza Martiri alle 11.30 la Pro Loco distribuirà ai presenti polenta e salsiccia, per poi lasciare spazio alle 15 allo spettacolo per bambini, a cura di Miletto Production.

Durante tutta la giornata gli esercizi commerciali resteranno aperti, e sarà possibile girare il paese in trenino. In giornata sono inoltre previsti spettacoli musicali a gura di “Four Jam” e “Mi e i me amis”.

La sagra sarà anche spazio agli appassionati di motori: piazza Don Evasio Ferraris ospiterà infatti anche un raduno tuning, organizzato dall’associazione “The Passion Tuning Club”, all’interno del quale verranno esposte vetture elaborate, soprattutto a livello estetico. L’ingresso alla fiera è libero, nel rispetto delle vigenti norme anticontagio.

