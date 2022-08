E’ tutto pronto in paese per la Fiera di Sant’Emiliano, organizzata da Pro Loco e Comune, che precede di pochi giorni l’omonima festa patronale.

Domenica 4 settembre dalle 9 alle 20 ci saranno bancarelle di artigianato, agricoltura, hobbistica, enogastronomia e antiquariato, organizzato lungo i corsi e le piazze del paese, per l’occasione chiuse al traffico. Durante la giornata tutti i negozi saranno aperti, con punti ristoro, dehors e intrattenimento musicale. Non mancherà “L’angolo delle associazioni”, con stand delle società sportive che operano sul territorio. Infine, dalle 15 in piazza Martiri della Libertà per i più piccoli sarà possibile scoprire i “giochi dei nonni”, percorso ludico e culturale dedicato ai giochi in legno della tradizione popolare. A seguire ci saranno uno spettacolo con bolle di sapone, balli di gruppo e sculture di palloncini.

La fiera sarà preceduta, sabato 3, dalla presentazione della stagione 2022-’23 dell’Asd Cigliano Basket, che si terrà alle 21.30 presso la piscina Jolly Club.

