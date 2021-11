CIGLIANO. Nella frazione Ronchi domenica 14 novembre è in programma la manifestazione “Dolce Autunno ai Ronchi”. Il Circolo San Rocco ha infatti organizzato una passeggiata enogastronomica lungo la via della frazione, dove sarà possibile gustare dolci di stagione, caldarroste e vin brulé. L’iniziativa nasce come proseguo di un’altra tradizione locale, come spiegano gli organizzatori: «Dolce Autunno ai Ronchi è la naturale evoluzione della Festa della Dolcezza, che per 25 anni si è tenuta all’interno del capannone del circolo. Abbiamo deciso di cambiare, svolgendo la festa presso i forni della frazione, che sono il simbolo della nostra zona».

Essendo all’aperto, la festa sarà accessibile senza limitazioni per quanto concerne il numero di partecipanti, mentre sarà obbligatorio essere provvisti di green pass.

I prodotti enogastronomici verranno distribuiti nei pressi dei forni. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza.

