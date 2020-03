CIGLIANO. Coronavirus, viola le disposizioni, primo denunciato nel Vercellese

Primi provvedimenti in provincia di Vercelli per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in merito al contenimento del contagio da coronavirus. Ieri sera i carabinieri hanno sorpreso alcune persone che partecipavano ad una cena in un circolo privato del capoluogo, che dall’esterno sembrava chiuso. Denunciato il presidente del circolo.

A Cigliano è stato fermato un uomo di nazionalità rumena che proveniva da fuori provincia violando le disposizioni sul coronavirus: il guidatore si è giustificato dicendo che stava andando a trovare un amico. Lo spostamento non era giustificato quindi da motivi di lavoro o strettamente necessari. Anche per lui quindi è scattata la denuncia.

