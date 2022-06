Il 9 giugno la Giunta comunale presieduta dal sindaco Diego Marchetti ha esaminato la richiesta presentata il 30 maggio dall’associazione di promozione sociale “Sogni scalzi”, presieduta da Fabiola Vecchio e con sede in via Farini 49 bis a Cigliano, per un contributo per la realizzazione di iniziative/progetti per l’anno 2022: “Accoglienza in natura”, “Laboratori di lettura”, iniziative in occasione di ricorrenze (Giornata della Terra, Giornata dell’Albero, Halloween, ecc.).

La Giunta, dato atto che «l’associazione “Sogni scalzi” ha svolto e svolge attività nell’interesse della collettività ciglianese, ed è stata ed è di valido supporto [...]