Riprendono le conferenze medico-sanitarie organizzate dalla Soms in collaborazione con Vita Tre di Cigliano e Moncrivello.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 11 maggio alle 21 e avrà per tema “Le patologie aneurismatiche del distretto ortoiliaco, delle vertigini e disturbi dell’equilibrio”. Interverranno due specialisti in chirurgia vascolare dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino: Davide Lazzaro e Sebastiano Bucolo.

La seconda conferenza si terrà venerdì 17 giugno alle 21 e sarà dedicata ad approfondire “L’importanza degli stili di vita per la prevenzione dei tumori nel post Covid”. Relatori saranno Domenico Manachino e Chiara Canton della Lilt vercellese. Gli incontri si terranno presso la sede dell’associazione in via prof. Romualdo Bobba 26.

