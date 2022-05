L’associazione Vita Tre Cigliano-Moncrivello organizza per il pomeriggio di sabato 28 maggio una visita al Parco della Burcina, nel Biellese.

Si tratta di una riserva naturale protetta, dell’estensione di circa 57 ettari, istituita con legge regionale nel 1980 e ubicata fra Pollone e Biella; il Comune di Biella è proprietario di quasi tre quarti dell’intera superficie. Famosa per i suoi spettacolari rododendri, la riserva si trova su un versante collinare; è intitolata a Felice Piacenza, principale fautore dell’area verde e figlio di colui che ne acquistò per primo l’area, ovvero Giovanni Piacenza, industriale del settore della lana, nativo di Pollone, che nella prima metà dell’Ottocento decise di adibire a parco il colle della Burcina ispirandosi allo stile del giardino paesistico in voga in Inghilterra dal XVIII secolo.

Le iscrizioni si ricevono nella sede di Cigliano martedì 24 e giovedì 26 dalle 9.30 alle 11.30.

Commenti